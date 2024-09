Şəki 2 nömrəli musiqi məktəbinin direktoru Tərlan Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə M.F.Axundzadə adına Şəki şəhər Mədəniyyət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 56 yaşlı Tərlan Məmmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra ötən gün dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.