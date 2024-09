İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalında yerləşən Beyt Lahiya şəhərinin sakinlərini təxliyə etmək əmrini verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Times of Israel” qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Aşkelon şəhərinə iki raket atıldıqdan sonra belə bir əmr verilib. Raket hücumunun birinin qarşısı alınıb, digəri isə dənizə düşüb.

