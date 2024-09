"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri Arif Alışanov ailə üzvləri ilə birgə görüntülənib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, sabiq sədr ailə üzvləri ilə birlikdə paytaxtın məşhur restoranların birində şam ediblər.

Qeyd edək ki, Arif Alışanov 2006–2019-cu illərdə AzTV-nin sədri olub.

