Üç bürc sentyabrda zənginləşə bilər

Sentyabrda maliyyə uğurları insanların böyük əksəriyyəti üçün əlçatan olacaq

Merkuri retroqradı yayın sonunda başa çatır, buna görə də sentyabr ayı hər hansı Bürc işarəsi üçün yaxşı maliyyə ayı olmalıdır. Çoxları uğur qazana biləcək, amma bir “amma” var və bu, bütün ay son dərəcə dağıdıcı olacaq Marsdır, Venera ayın 23-də əks-səda verməyə başlayacaq. Səbirli olun və maliyyə cəhətdən uğurlu insanlardan biri olmaq üçün özünüzə mümkün məqsədlər qoyun. Lazımsız risklərə getməyin və vacib sirləri kənarlara etibar etməyin. Bağlı ağzın sehrini xatırlayın.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, payızın ilk ayında maliyyə baxımından ən uğurlu insanların siyahısı Əkizlər bürcü ilə başlamalıdır, çünki onlar Merkurinin ən güclü təsir etdiyi əlamətlərdəndir. Bu o deməkdir ki, insanların çoxu dağıdıcı Marsdan əziyyət çəksə də, Əkizlər problemə qərq olacaq rəqiblərini qabaqlamaq üçün fürsətdən istifadə edə biləcəklər, çünki Merkuri Marsın götürdüyü motivasiya çatışmazlığını qismən örtəcək.

İndi tərəddüd etməyə vaxt yoxdur. Tez, düşünülmüş və dərhal hərəkət etməliyik. Sentyabr ayında bir çoxları tortdan daha böyük bir parça götürmək istəyəcəklər. Rəqabət yüksələcək.

Əkizlər kimi Qızlar da Merkurinin sevimlisidir, lakin Marsdan bir qədər az asılıdır. Bu bürcün nümayəndələri özlərinə və ətrafdakı insanlara maksimum məhsuldarlıq göstərə biləcəklər. Qızlar qələbəni düşmənlərinin pəncəsindən qopara biləcəklər. Keçmişdə hər hansı çətinlik və problemlər olubsa, indi çox yaxşı bir şeyə çevrilə bilər.

Qız bürcləri mütləq öz intuisiyalarına daha tez-tez qulaq asmalı və həlledici hərəkətlərin vaxtının yaxınlaşdığını unutmamalıdırlar. Bu bürcün insanları maliyyə mübarizəsinə nə qədər tez qoşulsalar, bir o qədər yaxşıdır. Həmçinin Qızlar üçün sentyabr sərmayə qoymaq və böyük alış-verişlər etmək üçün çox sərfəli vaxtdır. Güclü tərəflərə gəlincə, Qız bürcündə çoxlu olmalıdır, çünki 23-də enerjisinin bir hissəsini itirəcək Venera demək olar ki, onlarla bağlıdır.

Dolçalar da digər insanlardan bir az daha xoşbəxt olacaqlar. Astroloqlar onlara ayın əvvəlini yeni hobbi və iş axtarışı ilə keçirməyi məsləhət görür. Yeni bir iş aça və istedadlarınızı pul qazanmağa çalışa bilərsiniz. Dolçalar özlərini sakit və inamlı hiss edəcəklər.

Bu vaxt işgüzar səfərlər və mənzərənin dəyişməsi üçün idealdır. Yəqin ki, Dolçalar yayın sonunda bəzi vacib problemi həll edə bilsələr və ya gəlir, satış və tamamlanmış planlar baxımından bütün rəqiblərini üstələyə bilsələr, bir yüksəliş alacaqlar.

