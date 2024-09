Bu il birinci sinfə 130 mindən çox uşaq, məktəbə hazırlığa isə 90 mindən çox uşaq elektron qaydada qəbul olunub.

Bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov Metbuat.az-a açıqlaması zamanı deyib.

O bildirib ki, bu il "Bilik Günü" eyni zamanda Şuşa, Xocalı şəhərlərində də qeyd olunur.

