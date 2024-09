Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin kiçik oğlu məktəbə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səccad bu gün birinci sinfə qədəm qoyub.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri ona uğurlar arzulayıblar.

Qeyd edək ki, Hacı Şahin ötən il martın 2-də Bakıda ürək çatışmazlığından vəfat edib. O, Yasamal qəbiristanlığında dəfn olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.