ABŞ-nin Texas ştatında zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, baş verın yeraltı təkan 5,1 bal gücündə qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 8,2 km dərinlikdə yerləşib.

İtki və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

