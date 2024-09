Çempionlar Liqasında I tura start verilir

2024/2025 mövsümdən yeni formatda keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində I tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 6 qarşılaşma baş tutacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

17 sentyabr

"Yuventus" (İtaliya) - PSV (Niderland)

"Yanq Boys" (İsveçrə) - "Aston Villa" (İngiltərə)

"Bavariya" (Almaniya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

"Milan" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə)

"Real" (Madrid, İspaniya) - "Ştutqart" (Almaniya)

"Sportinq" (Portuqaliya) - "Lill" (Fransa)

Qeyd edək ki, ilk turun digər görüşləri sentyabrın 18-19-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.