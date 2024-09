İranda avtobusun aşması nəticəsində 10 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ILNA" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qəza İranın Yəzd şəhərində baş verib. Hadisə nəticəsində 10 nəfər ölüb, 41 nəfər isə yaralanıb.

Yaralıların sağlamlıq qrupları tərəfindən ətraf xəstəxanalara çatdırıldığı bildirlib.

