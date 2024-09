Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 251,5 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim əşyaları və geyim üçün ləvazimatlar idxal edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə 2% çoxdur.

Hesabat dövründə geyim əşyaları və geyim üçün ləvazimatların idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 1,97 %-ni təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.