KTMT Ermənistanın suverenliyinə təhlükə yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nikol Paşinyan Ümumerməni Forumunda çıxış edərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, İrəvan KTMT-də iştirakını dondurub. Çünki bu struktur respublikanın suverenliyinə təhlükə yaradır.

Baş nazir bildirib ki, Ermənistan nə Rusiya, nə də Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə iqtisadi əlaqələri kəsmək niyyətində deyil. Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsini artıracaq.

