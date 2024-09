Livanda rabitə qurğularında ikinci partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Al Mayadeen" telekanalı ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki,azı 450 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl 11 nəfərin öldüyü barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

