Zəfəranın möcüzəvi faydaları

Adətən, yeməklərə dad və rəng vermək üçün istifadə edilən zəfəranın həm də orqanizmə bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən onun faydalarını təqdim edir:

- Zəfəranın tərkibindəki antioksidantlar beyin və sinir sisteminin sağlamlığını qoruyur

- Premenstrüel simptomları azaltmağa kömək edir

- Öyrənmə və yaddaş funksiyasını yaxşılaşdırır

- Xolesterol və trigliserid səviyyələrini aşağı salaraq ürək-damar sağlamlığını dəstəkləyir

- Yuxunu yaxşılaşdıran xüsusiyyətlərə malikdir

- Depressiya əlamətlərini yüngülləşdirir

- Dərinin vaxtından əvvəl qocalmasının ümumi səbəbi olan UV radiasiyasından qoruyur.

- Bədənin oksidləşdirici stress və iltihabla mübarizə aparmasına kömək edə bilər

- Göz sağlamlığı üçün yaxşıdır

- Libidonu artırmağa kömək edir

- İltihab əleyhinə təsiri ilə qan təzyiqini aşağı salır

- Aclığı yatıraraq arıqlamağa kömək edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.