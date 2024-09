Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında Qoşulmama Hərəkatının Nazirlər Toplantısında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

