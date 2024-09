Rusiya XİN İsrailin Livana hücumlarını pislədi

İsrailin Livana qarşı həyata keçirdiyi irimiqyaslı hərbi hücumları qətiyyətlə pisləyirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

Diplomat Livanda vəziyyətin kəskin şəkildə gərginləşməsinin dərin narahatlıq doğurduğunu vurğulayıb.

“İsrail rəhbərliyi sentyabrın 23-də İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin “Hizbullah” hərəkatının hərbi infrastrukturunu zədələmək məqsədi ilə “Şimalın oxları” adlı hücum əməliyyatına başladığını elan edib. Livanın cənub və şərqindəki onlarla yaşayış məntəqəsi hücuma məruz qalıb. “Hizbullah da öz növbəsində İsraildəki hərbi hədəflərə raket hücumlarını gücləndirib.

“Biz Livana qarşı həyata keçirilən genişmiqyaslı hərbi hücumları qətiyyətlə pisləyirik, mülki şəxsləri hədəfə alan ayrı-seçkilikdən kənar hücumların qəti şəkildə yolverilməzliyi ilə bağlı prinsipial mövqeyimizi xüsusilə vurğulamaq istərdik”.

Onun sözlərinə görə, Rusiya Federasiyası belə fəlakətli ssenarinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq və regional tərəfdaşlarla koordinasiyaya hazırdır:

"Biz ondan çıxış edirik ki, regionda heç bir dövlətin təhlükəsizliyi başqalarının hesabına təmin edilməməlidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.