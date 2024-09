Bakının dörd ünvanında qazanxanalar söküləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azəristiliktəchizat” ASC bununla bağlı hazırlıqlara başlayıb.

Qeyd edilib ki, Yasamal rayonunun Tağı Şahbazi küçəsində 141 saylı, Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsi, T.Məmmadov 8 küçəsində 505 saylı, Nizami rayonunun Ə.Vəlivev 3 küçəsində 537 saylı, Nərimanov rayonunun Kaveroçkin 34 küçəsində 72 saylı mövcud qazanxanalar söküləcək.

Həmçinin bildirilib ki, qazaxanalar yenidən inşa olunacaq.

ASC qazanxanaların sökülərək yenidən tikintisi işlərinə 1 milyon manata yaxın vəsaitin sərf olunacağını proqnozlaşdırıb.

