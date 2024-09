2024-cü ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan bankları 772,3 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,6% artıb.

Həmçinin, 8 ay ərzində bankların xalis faiz gəlirləri 1 milyard 838,4 milyon manat, əməliyyat mənfəəti isə 1 milyard 148,2 milyon manat olub.

