Bakı metrosunun "İçərişəhər" stansiyasının önündə dəhşətli sıxlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, metrostansiyanın qarşısında çoxlu sayda vətəndaşın toplaşması nəticəsində uzun növbə yaranıb.

Nəticədə, insanlar stansiyaya girməkdə müəyyən çətinliklərlə üzləşiblər.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

