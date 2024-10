15 deputata “Mercedes E 300” maşınları veriləcək - ADLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, VII çağırış Milli Məclisinin 2024-cü il payız sessiyasında ilk plenar iclası keçirilib. Milli Məclisin sədri, sədr müavinləri, komitə sədrləri və onların müavinlərinin ardınca komitələrin üzvləri də seçilib. Dünən həm də parlamentarilərə deputat vəsiqələri təqdim olunub.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, yaxın günlərdə Milli Məclisin komitə sədrlərinin istifadəsinə yeni xidməti avtomobillər də veriləcək.

VII çağırış Milli Məclisinin 15 komitəsi formalaşdırılıb. Aşağıdakı deputatlar komitə sədrləri seçilib:



- İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsi - Azər Əmiraslanov;

- Elm və təhsil komitəsi - Anar İskəndərov;

- Regional məsələlər komitəsi - Siyavuş Novruzov;

- Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsi - Arzu Nağıyev;

- İnsan hüquqları komitəsi - Zahid Oruc;

- Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsi - Sadiq Qurbanov;

- Aqrar siyasət komitəsi - Tahir Rzayev;

- Əmək və sosial siyasət komitəsi - Musa Quliyev;

- Mədəniyyət komitəsi - Polad Bülbüloğlu;

- Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsi - Səməd Seyidov;

- Səhiyyə komitəsi - Əhliman Əmiraslanov;

- Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsi - Hicran Hüseynova;

- Gənclər və idman komitəsi - Şahin İsmayılov;

- İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi - Fazil Mustafa;

- Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu - Əli Hüseynli.



Qeyd edək ki, VI çağırışda komitə sədrləri “Mercedes E 300” markalı avtomobillərdən istifadə ediblər. Bu çağırışda da onlara həmin markadan olan maşınlarla təmin olunacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.