“Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri”ndə dəyişikliklər təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov müvafiq Qərar imzalayıb.

Bu Qərar 2024-cü il iyunun 5-dən tətbiq edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.