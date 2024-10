Asiya Çempionlar Liqasının II turunun "Traktor" (Təbriz) - “Mohun Baqan” (Hindistan) oyunu ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabrın 2-si baş tutmalı olan görüş qonaq komandanın Təbrizə gəlməməsi səbəbindən keçirilməyəcək.

Hindistan təmsilçisinə Asiya Futbol Konfederasiyası tərəfindən 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilməsi gözlənilir.

