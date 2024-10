İranın hücumuna cavab dəhşətli oalcaq - Ağ ev

ABŞ İsrailə raket hücumunun İran üçün ağır fəsadları olacağını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Ceyk Sallivan açıqlama verib. Ağ evdə İranın İsrailə hücumu ilə bağlı keçirilən xüsusi brifinqdə çıxış edən Sallivan bildirib ki, İrana cavab sanskiya şəklində olmaya bilər. Onun sözlərinə görə, cavabın hansı formada olacağı barədə İsrail tərəfi ilə danışıqlar aparılır.

Sallivan qeyd edib ki, İranın hücumunun dəhşətli fəsadları olacaq və bunun belə olması üçün ABŞ İsraillə işləyir.

