Çempionlar Liqası oyunu öncəsi Arda ilə bağlı sürpriz qərar

UEFA Çempionlar Liqasının ikinci oyununda "Real Madrid" "Lill"ə qonaq olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Atletiko Madrid”lə oyunda yer almayan Arda Gülerin start heyətdə olacağı iddia edilir. UEFA-nın saytındakı məlumatda Arda Güler mümkün 11-likdə yer alıb. "Real Madrid"də zədəli olan Tibo Kurtua və Kilian Mbappe "Lill"ə oyunda oynamayacaq. UEFA-nın məlumatına görə, “Real Madrid”in “Lill” oyunda mümkün 11-liyi belədir:

Andriy Lunin, Lukas Vaskes, Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendi, Federico Valverde, Aurelein Tşouameni, Eduardo Kamavinga, Arda Güler, Rodriqo, Vinisius Junior

