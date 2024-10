"Hizbullah" Mossadın qərargahını hədəf aldı

Livan “Hizbullah”ı İsrailin şimalındakı bəzi hərbi məntəqələri və Təl-Əvivdəki Mossad qərargahını hədəf aldığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Hizbullah”ın teleqram hesabındakı açıqlamaya görə, İsrailin şimalında, Livan sərhədinə yaxın Metula hərbi mövqeyində və Ştula yəhudi məskənlərindəki hərbi qruplara qarşı artilleriya hücumu həyata keçirilib. Məlumata görə, İsrail əsgərləri “Falak 2” və “Katyuşa” raketləri ilə hədəfə alınıb.

Bildirilib ki, Təl-Əviv bölgəsində həyata keçirilən hücumların birində İsrailin kəşfiyyat təşkilatı Mossad-ın qərargahı və 8200 nömrəli bazası da hədəfə alınıb.

