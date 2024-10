Hərbi bazalar vuruldu, F-35 qırıcıları məhv edildi - Yaxın Şərqdə böyük müharibə

İran mənbələrinin məlumatına görə, İran İsrailə 500-ə yaxın raket atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumda səs sürətini aşan raketlərdən də istifadə olunub. İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu hücumun İsrailin HƏMAS lideri İsmayıl Haniyə, Hizbullah lideri Həsən Nəsrullah və İran generalı Abbas Nilfuraşanın öldürülməsinə cavab olaraq həyata keçirildiyini açıqlayıb. Açıqlamada deyilir ki, İsrail cavab versə, İran da cavab verəcək və növbəti hücum daha dağıdıcı olacaq. İran mənbələrinin məlumatına görə, raketlərdən bəziləri İsrailin hərbi bazasına düşüb. 3 hərbi bazanın hədəfə alındığı qeyd edilib.

Hədəfə alınan hərbi bazada İsrailin 20-dən çox F-35 təyyarəsinin sıradan çıxdığı irəli sürülüb.

