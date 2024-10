Torres tarixi klubun baş məşqçisi olur

Fernando Torres Bundesliqa 2-də çıxış edən “Şalke 04”ün baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlər arasındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Karel Geraertsi istefaya göndərən Almaniyanın “Şalke 04” komandası “Liverpul”un keçmiş hücumçusu Fernando Torresi yeni baş məşqçi kimi heyətinə qatmaq istəyir. Hazırda Bundesliqa 2-də 13-cü yerdə qərarlaşan "Şalke" 7 matçda cəmi iki qələbə qazanıb və “Darmştadt”a 3:5 hesabı ilə uduzduqdan sonra Geraerts ilə yollarını ayırıb.

İspaniya mətbuatında yer alan xəbərə görə, “Şalke 04” “Real Madrid Castilla”nın məşqçisi Raulu kluba gətirmək istəsə də, keçmiş futbolçu təklifi rədd edib. Ardınca "Şalke 04" diqqətini Torresə çevirib. Torres hazırda "Atletiko Madrid"in ehtiyat komandasını çalışdırır və "Şalke"nin oyun fəlsəfəsinə uyğun profil hesab olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.