Mərhum ilahiyyatçı, Məşədi Dadaş məscidinin mərhum imamı Hacı Şahin Həsənlinin məzarının görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada paylaşılıb. Kadrlarda məzar abidəsində işlər görüldüyü gözdən qaçmayıb.

Xatırladaq ki, Hacı Şahin Həsənli 2023-cü ilin mart ayında ürəktutmasından dünyasını dəyişib. O, Yasamal qəbiristanlığında dəfn olunub.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

