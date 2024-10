​ABŞ və Böyük Britaniya bu ölkəni bombaladı

ABŞ və Böyük Britaniya qüvvələri Yəmənin paytaxt Səna, Hudeyda, Dhamar və ətraf şəhərlərini hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Livan və Qəzza zolağına intensiv hücumları davam edərkən, Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilərlə qarşıdurmalar da davam edir. İsrailin iki böyük dəstəkçisi olan ABŞ və Böyük Britaniyaya məxsus döyüş təyyarələri Yəmənin paytaxtı Səna və Dhamar şəhərinin cənubunu və Hudeyda şəhərinin hava limanını hədəf alıb. Hücum nəticəsində ölən və ya yaralanın olub-olmaması ilə bağlı hələlik açıqlama verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.