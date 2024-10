"Neftçi"nin baş məşqçisi istefa verib?

"Neftçi"nin baş məşqçisi Roman Qriqorçukun istefa verməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan məlumat verilib.

Qeyd edək ki, "Neftçi" hazırda tarixinin ən zəif mövsümlərindən birini yaşayır. Komanda geridə qalan 9 tur ərzində qələbə qazana bilməyib. Hazırda aktivində cəmi beş xal olan bakılılar turnir cədvəlində 8-ci yerdə qərarlaşıb. Qriqorçukun komandası bu gün Premyer Liqanın 9-cu turunda digər autsayder "Kəpəz"ə də 3:4 hesabı ilə məğlub olub.

