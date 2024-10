Ramzan Kadırovun oğlu Adam Kadırov Rusiya Federasiyası subyekti rəhbərinin təhlükəsizlik xidmətinin ən gənc rəhbəri kimi Rusiyanın Rekordlar Kitabına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Rekordlar Kitabının baş redaktoru Stanislav Konenko deyib.

O, Qroznıda keçirilən MMA turniri zamanı 16 yaşlı Adama “Rusiya Rekordlar Kitabını populyarlaşdırdığına görə” medalını da təqdim edib.

