Bu gün axşam saatlarında dəhşətli yol-nəqliyyat baş verib.

Metbuat.az News24.az-a istinadən xəbər verir ki, ağır qəza zamanı İsmayılzadə Cavid Namiq oğlu vəfat edib.

Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən şəxs Nərimanov rayonu polisinin müavini olub.

Xatırladaq ki, Namiq İsmayılov Binəqədi rayonun sabiq polis rəisi olub.

