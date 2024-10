Ançelotti ilə gərginlik yaşayıb? - Arda danışdı

Arda Güler Milli Komandanın Monteneqro ilə oyunu öncəsi mətbuata açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda Güler “Real Madrid”də baş məşqçi Karlo Ançelotti ilə arasında yaşananlardan danışıb. O, Ançelotti ilə heç bir probleminin olmadığını bildirib. Arda həmçinin millidəki oyunundan danışıb. Arda deyib:

"Məşqçimlə aramda heç bir problem yoxdur. Bu il daha çox oyun vaxtı alıram. Ölkəmi ən yaxşı şəkildə təmsil etmək istəyirəm. Orada hər şey yaxşıdır. Təbii ki, hər matçda oynamaq istəyirəm. Mən də milli komandaya xidmət etmək, qol vurmaq və asist etmək istəyirəm. Karyeramı yekunlaşdırmazdan əvvəl milli komanda ilə kubok qazanacağıma ümid edirəm. Uğur qazanmaq istəyirəm. Bu, mövqeyimdən asılıdır, gah yarımmüdafiədə, gah da sağ cinahda oynayıram. Çalışıram ki, məşqçilərim nə istəsə, onu edim. "

