Bakıda velosiped yollarında dəyişiklik edildi

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakıdakı bəzi velosiped yollarında təhlükəsizlik sədləri yerləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə agentlikdən bildirilib.

Məlumata görə, paytaxtın Zərifə Əliyeva küçəsində velosiped yollarında 2 ədəd velosiped yol nişanı və 22 ədəd təhlükəsizlik səddi quraşdırılıb. Avtomobillərlə yarana biləcək münaqişəli nöqtələrin aradan qaldırılması üçün Yusif Səfərov küçəsində də mikromobillik zolağında 22 ədəd təhlükəsizlik səddi yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.