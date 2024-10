Aparıcı Aynur Talıbova 8 il sonra ABŞ vətəndaşı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

O, instaqramda foto paylaşan aparıcı bu günü öz həyatında çox xüsusi bir dönüş nöqtəsi olduğunu bildirib:

"Bu günü bütün qəlbimlə gözlədim və təntəli şəkildə and içdim. 8 il yaşadıqdan sonra nəhayət Amerika ailəsinin bir hissəsi oldum".

Qeyd edək ki, Aynur Talıbova Simran adlı şəxslə evlidir. Onların bir oğlu var.



