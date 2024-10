Dünyanın ən bahalı futbolçuları açıqlandı - Siyahı

“Transfermarkt”a əsasən dünyanın ən bahalı futbolçuları siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya Erlinq Haaland və Vinisius Juniyor başçılıq edirlər. Hər ikisinin bazar dəyəri 200 milyon avrodur. Həmin siyahını təqdim edirik:

Erlinq Haaland (“Mançester Siti”) – 200 milyon avro

Vinisius Juniyor (“Real”) – 200 milyon avro

Cud Bellingem (“Real”) – 180 milyon avro

Killian Mbappe (“Real”) – 180 milyon avro

Lamin Yamal (“Barselona”) – 150 milyon avro

Filip Foden (“Mançester Siti”) – 150 milyon avro

Bukayo Saka (“Arsenal”) – 140 milyon avro

Florian Virtz (“Bayer”) – 130 milyon avro

Camal Musiala (“Bavariya”) – 130 milyon avro

Federiko Valverde (“Real”) – 130 milyon avro

