Xalq artisti Emin Ağalarovun bir müddət öncə başlatdığı yarışma başa çatıb.

Yarışma nəticəsində evin sahibi müəyyənləşib. Qazanan Türkan Qasımova adlı izləyici olub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, evi qazanan xanımın yoldaşı qazi imiş.

Türkan Qasımova və həyat yoldaşı Rauf Qasımov yarışmadan sonra Emin Ağalarova təşəkkür edib.

Rauf Qasımov qeyd edib ki, o,ikinci Qarabağ müharibəsi qazisidir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

