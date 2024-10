Portuqaliya və İspaniya qalib gəldi - Millətlər Liqası

UEFA Millətlər Liqasında III turun oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, A və C Liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.

A Liqasında Xorvatiya millisi Şotlandiyanı 2:1, eyni qrupun digər oyununda isə Portuqaliya seçməsi səfərdə Polşanı 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

A liqası, I qrup

Xorvatiya - Şotlandiya - 2:1

Polşa – Portuqaliya - 1:3

A liqası, IV qrup

Serbiya – İsveçrə - 2:0

İspaniya - Danimarka - 1:0

C liqası, II qrup

Litva – Kosovo - 1:2

Kipr – Rumıniya - 0:3

C liqası, III qrup

Bolqarıstan – Lüksemburq - 0:0

Belarus – Şimali İrlandiya - 0:0

Qeyd edək ki, dördüncü turun görüşlərinə bu gün start veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.