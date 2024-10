Tehranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət mediası məlumat yayıb.

Görüş zamanı müzakirə edilən məsələlər hələlik açıqlanmayıb.

