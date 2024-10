Messi “Qızıl Top” mükafatına onu layiq gördü

“İnter Mayami”nin futbolçusu Lionel Messi “Qızıl Top” mükafatı barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o mükafatın Argentina millisindəki komanda yoldaşı Lautaro Martinesə verilməli olduğunu ifadə edib. Messi bildirib ki, Lautaro çox yaxşı mövsüm keçirib və o, Amerika Kubokunun bombardiri seçilib. Messi hesab edir ki, ötən mövsüm “İnter”in heyətində İtaliya A Seriyasının qalibi olan Lautaro digər futbolçularla müqayisədə “Qızıl Top” mükafatına daha çox layiqdir.

Qeyd edək ki, 2024-cü ilin “Qızıl Top” mükafatını “Real Madrid”in futbolçusu Vinisius Juniorun qazanacağı barədə iddialar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.