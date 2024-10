Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün 10-cu tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk görüşündə 4-cü yerdəki “Zirə” 5-ci pillədəki “Sabah”ı qəbul edəcək.

Matç saat 17:30-da başlayacaq.

Günün digər matçında - turun son oyununda “Sumqayıt” “Turan Tovuz”la qarşılaşacaq.

Misli Premyer Liqası

10-cu tur

20 oktyabr (bazar)

17:30. “Zirə” –“Sabah”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Vüsal Məmmədov, Zöhrab Abbasov, Əli Əliyev

VAR: Elçin Məsiyev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu,

20:00. “Sumqayıt”– “Turan Tovuz”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Rauf Allahverdiyev

VAR: Cavid Cəlilov

M.Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

