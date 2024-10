Azərbaycan Ordusunun hərbçisi ürək çatışmazlığından vəfat edib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, mayor Famil Əliyev bu gün ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, F. Əliyev Şuşada yerləşən N saylı hərbi hissələrin birində çalışırmış. Mərhum sabah Gəncədə dəfn ediləcək.

