​Ukrayna Rusiyaya irimiqyaslı hücum təşkil etdi

Ukrayna Rusiyanın qərb bölgələrinə irimiqyaslı hücum təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumda onlarla PUA-dan istifadə edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, hücum zamanı Rusiyanın 7 bölgəsi hədəfə alınıb. Bildirilir ki, Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri qərb bölgələri üzərində Ukraynaya məxsus 110 pilotsuz uçuş aparatını sıradan çıxarıb. Onların bir çoxunun Rusiyanın sərhədyanı Kursk bölgəsini hədəf aldığı və bölgədə 43 pilotsuz təyyarənin vurulduğu bildirilib.

Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə Nijni Novqorod vilayətinin Dzerjinsk şəhərində partlayıcı maddələr istehsal edən zavodun yaxınlığındakı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin PUA-ları zərərsizləşdirmək üçün raketlər buraxdığı əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.