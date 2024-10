Bakıda sürücü üzərək tuneldən çıxdı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda dünən səhər saatlarında başlayan güclü yağıntılar nəticəsində bir sıra yerlərdə hərəkət çətinləşib, xüsusilə tunellərdə hərəkət dayanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarda Sabunçu ərazisindəki tuneldə su basması səbəbindən minik avtomobilinin batdığı və ölənlərin olduğu iddia olunub.

İddialarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə ilə əlaqədar nazirliyin xilasetmə qüvvələri dərhal əraziyə göndərilib. Nazirlikdən əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.