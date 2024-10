Bələdiyyələr qrant ala biləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin oktyabrın 22-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilmiş “Qrant haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində əksini tapıb.

Sənəd bələdiyyələrin maliyyə resurslarına çıxışının artırılması məqsədilə onlara qrant verilməsinin hüquqi əsaslarının yaradılması və tənzimlənməsi məqsədilə hazırlanıb.

Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi birinci oxunuşda təsdiq edilib.

