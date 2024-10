Üç bürc üçün fantastik dövr başladı - Uğurlar qapınıza gəlir

Bu gündən etibarən üç bürcün nümayəndələrinin həyatında fantastik dəyişikliklər baş verə bilər.

Yeni həftə onlar üçün böyük qələbələr və xoş xəbərlər hazırlayır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən bu həftənin şanslılar siyahısında hansı bürclərin olduğunu təqdim edir.

Tərəzi

Bu gündən başlayaraq həyatınızı kökündən dəyişmək imkanınız olacaq. Ulduzlar sizə enerji və güc artımı vəd edir. Böyük qələbələrə qadir olduğunuzu başa düşməyin vaxtı gəldi, bu dünyanı fəth etməyə başlayın.

Həftə təkcə karyera yüksəlişi üçün uğurlu olmayacaq. Yaxın günlərdə yaxşı dostunuza çevriləcək bir insanla tanış ola biləcəksiniz. Etibarlı insanlar ətrafınızda görünməyə başlayacaq.

Dolça

Bürclər sizə çox sevincli hadisələr vəd edir. Ətrafdakı hər şey yeni rənglərlə parıldayacaq. Keçmişdə sizi narahat edən çətinliklər orada qalacaq. Körpüləri yandırmağa cəsarət etdiyiniz zaman sizin üçün yeni bir həyat başlayacaq.

Həftə gərgin olacaq, qorxularınıza qalib gələ, hətta komplekslərinizdən qurtula biləcəksiniz. Özünüzü qiymətləndirməyin, bütün dağları yerindən oynatmağa və istənilən yüksəklikləri fəth etməyə icazə verin.

Oğlaq

Bu gün yeni həyata başladığınızı başa düşə bilərsiniz. Bir şey keçmişdə qalmalı olacaq, amma kədərlənmə. Tezliklə çoxdan arzuladığınız yeni və gözəl bir şeylə qarşılaşacaqsınız.

Duyğularınızı təhlil edin, amma ən kiçik səhvə görə özünüzü döyməyin. Bu həftə istəkləri, hissləri, impulsları daha yaxşı anlamağa imkan verəcək. Sizi aşağı çəkən hər şeydən özünüzü azad etməyə çalışın.



