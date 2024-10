Rusiya Polşada təxribata cəhd edib - İddia

Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Polşa və müttəfiq ölkələrdəki təxribat cəhdlərinin arxasında Rusiyanın olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Polşa bu səbəbdən Poznandakı Rusiya konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib. Sikorski Polşa prokurorluğunun ölkədəki təxribat cəhdlərinin arxasında xarici kəşfiyyat təşkilatının dayandığına dair güclü sübutlar təqdim etdiyini bildirib. Sikorski Rusiyadan hibrid müharibəsinə son qoymasını tələb edib. O, hibrid müharibənin davam edəcəyi təqdirdə buna cavab verə biləcəklərini ifadə edib.

Sikorski, "Xarici işlər naziri olaraq, Polşa və müttəfiq ölkələrdə təxribat cəhdlərinin arxasında Rusiya Federasiyasının dayandığına dair məlumatım var, bu səbəbdən Rusiya Federasiyasının Poznandakı konsulluğunun fəaliyyət icazəsini geri götürməyə qərar verdim. Konsulluğun əməkdaşları Polşa Respublikasında persona non qrata hesab olunurlar” - deyə bildirib.

