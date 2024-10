Əməkdar müəllim və aktyor əri qətlə yetirildi - FOTO

Bakıda həyat yoldaşı ilə birlikdə qətlə yetirilən İosif Zusyeviç Tkaç aktyor olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, İosif Tkaç 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunu bitirmiş və 1995-ci ildən Rus Dram Teatrının aktyoru kimi fəaliyyət göstərib.

Onun həyat yoldaşı Lyudmila Mixaylovna Tkaç isə Elitar Gimnaziyada müəllimə olaraq çalışıb. 2015-ci ildə Azərbaycan təhsilinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Prezidentin sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adına layiq görülmüşdü.

Qeyd edək ki, hadisə metronun “Memar Əcəmi” stansiyasının qarşısındakı binada baş verib.

***

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) hadisə ilə bağlı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, oktyabrın 22-si saat 21 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonunda 1939-cu il təvəllüdlü İosif Tkaç Zusyeviçin və arvadı 1944-cü il təvəllüdlü Lyudmila Tkaç Mixaylovnanın qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1973-cü il təvəllüdlü İslam Hadıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Hazırda araşdırma aparılır.

