Bu dəqiqələrdə Kazanda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin adından XVI BRICS Sammitinin keçirilməsi münasibətilə rəsmi ziyafət verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Dövlət başçısı “Kazan Expo” Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinə gəlib.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi salamlayıb.

Qeyd edək ki, BRICS sammiti oktyabrın 22-dən 24-dək Kazanda keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.