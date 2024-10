Mourinyo qovulsa bu qədər təzminat alacaq

Superliqanın 9-cu həftəsində səfərdə "Samsunspor"la 2:2 hesablı heç-heçə edən "Fənərbaxça" liqada 7 xal itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Joze Mourinyo heyət seçiminə görə tənqid olunur. Portuqaliyalı çalışdırıcı "Fənərbaxça" ilə 14 rəsmi oyuna çıxıb, 8 qələbə, 4 heç-heçə və 2 məğlubiyyət alıb. "Fənərbaxça" Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməyib. Mourinyo Super Liqada 8 görüşdə 5 qələbə, 2 heç-heçə və 1 məğlubiyyətə imza atıb. Elə də uğurlu olmayan futbol artıq indidən Mourinyonu hədəfə qoyub. Yerli media Mourinyonun gedəcəyi təqdirdə nə qədər təzminat alacağını dərc edib. Onun "Fənərbaxça"dan qovulacağı təqdirdə qazanacağı məbləğin 30 milyon avro olacağı deyilir.

Qeyd edək ki, Joze Mourinyo indiyə qədər qovulduğu klublardan 85,5 milyon funt-sterlinq təzminat alıb.

