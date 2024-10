İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) klubunun baş məşqçisi Dieqo Simeone La Liqada ilki gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 54 yaşlı mütəxəssis ölkə çempionatları tarixində 1000 xal toplayan yeganə baş məşqçi kimi tarixə düşüb. O, bu uğura La Liqanın X turunda "Leqanes"lə keçirilən matçda komandasının 3:1 hesablı qələbəsindən sonra nail olub.

Argentinalı çalışdırıcının aktivində 1002 xal var.

Qeyd edək ki, Dieqo Simeone 2011-ci ildən "Atletiko"ya rəhbərlik edir.

